Обыски и задержания провели одновременно в трех местах на юге Казахстана (видео)

Чтобы перекрыть канал поставки наркотиков, задержания и обыски одновременно провели в Алматы, Алматинской области и Шуском районе Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе обысков изъяли более 5 кг гашиша и около 1 кг марихуаны.

В Жамбылской области полицейские совместно с прокуратурой по результатам длительной оперативной разработки пресекли деятельность преступной группы, состоящей, предположительно, из шести лиц.

"Подозреваемые организовали каналы поставки гашиша из Шуского района Жамбылской области в Алматы и Алматинскую область. Все шестеро подозреваемых водворены в ИВС", - отметили в МВД.

На данный момент ведется досудебное расследование по факту хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

Добавим, что по п.1 ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в Алматинской области крупную партию наркотиков нашли у машиниста локомотивного депо из Шу. Мешки и коробки с наркотическими средствами обнаружили сотрудники ДП на транспорте.