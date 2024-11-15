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Антирейтинг развлекательных заведений Павлодара составили в полиции

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Дружеская компания
Друзья в баре. Иллюстративное фото: The Good Brigade / Getty Images

Департамент полиции Павлодарской области опубликовал антирейтинг развлекательных заведений, расположенных в областном центре, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области, аналитическим подразделением проведен мониторинг и изучены критерии оценки уровня безопасности (рейтинг) развлекательных и увеселительных заведений по поступающим сигналам о правонарушениях через канал "102".

"В текущем году в полицию поступило более 93 тыс. сообщений различного характера, из которых порядка 25 тыс. только за последние три месяца", - поделился начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Более 500 вызовов из кафе и баров поступили в павлодарскую полицию в этом году. В антирейтинге, составленном стражами порядка, оказались восемь развлекательных заведений Павлодара.

"Кафе "Аликор" - поступило 21 сообщение, кафе "Камелот" - поступило 20 сообщений, ресторан "Босфор" и бар "Гоголь" - по 14 вызовов, кафе "Ветерок" - 13, ресторан "Дипломат" и кафе "Полянка" - по 12 сообщений, кафе "Альфа-Т" - 10 вызовов", - заявили в ДП региона.

Местная полицейская служба в адрес указанных заведений направила представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Ранее в Павлодарской области полицейские провели рейд по увеселительным заведениям. Они пресекли 15 фактов употребления кальяна. За это нарушение на посетителей и администраторов заведений наложено более 1 млн тенге штрафов.

А владельцам развлекательных заведений в Алматы рекомендовали усилить охрану и установить камеры видеонаблюдения. В полиции отметили высокую частоту преступлений, совершаемых в кафе, ресторанах и ночных клубах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188013-antireyting-razvlekatelnyh-zavedeniy-pavlodara-sostavili-v-policii/

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