Антикоррупционного волонтера осудили в ВКО

Антикоррупционного волонтера осудили за мошенничество в ВКО. Он предлагал казахстанцам поучаствовать в госпрограмме с соцвыплатами и получил от них деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебная коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда пересмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении осужденного.

В период с 11 августа 2023 года по 11 июня 2024 года мужчина вступил в ряды антикоррупционных волонтеров по проекту "Антикоррупционное волонтерство".

Суд установил, что с декабря 2023 года он с целью хищения имущества граждан создавал видимость государственного служащего, выкладывая в социальных сетях, мессенджерах фотографии с мероприятий, а также при беседах со знакомыми рассказывал о ходе проверок в государственных органах.

"При этом излагал ложные сведения о наличии государственной программы по социальным выплатам, для получения которых необходимо оплатить подоходный налог в размере 10% от суммы выплаты, обязательное медицинское страхование и другие отчисления, предоставляя банковские счета своей мамы как ИП", - уточнили в суде.

В ноябре 2023 года осужденный в качестве волонтера осуществлял проверку в Риддерском центре оказания специальных социальных услуг, в ходе которой узнал об одной многодетной матери. Встретившись с женщиной, он сообщил ей о вышеуказанных выплатах, озвучив сумму пособия на четверых детей 4 250 000 тенге, и предложил свою помощь в получении денег.

"Потерпевшая предоставила ему банковские реквизиты, анкетные данные детей и по его указанию перевела на предоставленный им банковский счет сумму 821 230 тенге, полагая, что денежные средства направлены на оплату подоходного налога, обязательного медицинского страхования и других отчислений для получения социальной выплаты. Данные деньги осужденный использовал на собственные нужды", - пояснили в суде.

Аналогичным образом мужчина присвоил деньги других граждан, получив семь платежей на общую сумму 1 040 078 тенге.

Волонтера осудили по п.4 ч.3 ст.190 УК (Мошенничество, совершенное неоднократно) к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Судебная коллегия пересмотрела дело по апелляционной жалобе осужденного, просившего назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Ходатайство прокурора и жалобы потерпевших на ужесточение наказания не поступали. Суд апелляционной инстанции не вправе увеличить размер наказания при отсутствии жалоб.

Коллегия пришла к выводу, что вина доказана в полном объеме и не оспаривается осужденным. С учетом личности мужчины, ранее уже привлекавшего за совершение аналогичных преступлений, и отсутствии возмещения ущерба оснований для смягчения наказания не усмотрели. Приговор суда оставили без изменения.

Судебной коллегией также вынесено частное постановление, которым обращено внимание государственного органа на необходимость более тщательного подхода при привлечении волонтерских организаций и волонтеров к участию в реализации волонтерских программ.

"Гражданин, являясь волонтером, имел допуск к проверкам в государственных и иных организациях и совершил преступление. Тогда как анкетные данные свидетельствуют, что он неоднократно привлекался за мошенничество, уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям", - отметили в суде.

Добавим, что по п.4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.