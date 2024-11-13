Шымкенты потратили миллионы на покупку несуществующих брендовых вещей

Трех казахстанцев подозревают в мошенничестве на миллионы тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. По данным полиции, жителям Шымкента продали несуществующие вещи.

Как сообщается на информационном портале МВД Polisia.kz, жителям города продали несуществующие брендовые вещи за миллионы. В полиции уже сообщили о задержании подозреваемых.

"Полиция задержала 22-летнего жителя Тараза и двух его сообщников из Алматы и Шымкента, которые создали в социальной сети фейковый аккаунт магазина брендовой обуви и сумок. Для своего интернет-магазина мошенники копировали фотографии товаров с реальных торговых площадок.

Покупателям они поясняли условия поставки и получали оплату через денежные переводы или удаленные счета. Не дождавшись заказа, разочарованные клиенты обратились с заявлениями в полицию", - сказано в сообщении.

Сейчас по факту многократного мошенничества проводится расследование, подозреваемые взяты под стражу. Киберполицейские отмечают, что потерпевшие могут находиться по всей стране.

Отметим, что интернет-торговлю полицейские ранее назвали самым распространенным способом мошенничества. Обычно "продавцы" указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату.

Недавно сообщалось, что казахстанка получила свыше 4,8 млн тенге на фиктивной продаже автозапчастей в соцсетях. Приговором суда она осуждена к 3 годам лишения свободы.

Добавим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере.

Также оно наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.