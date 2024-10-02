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Почти 5 млн тенге "заработала" астанчанка на продаже несуществующих автозапчастей

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Женщина в наручниках с телефоном
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: megaflopp / Getty Images

Казахстанка получила свыше 4,8 млн тенге на фиктивной продаже автозапчастей. Приговором суда она осуждена к 3 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны, мошенница размещала фиктивные объявления о продаже автозапчастей в приложении "Коlesа.kz".

"Она обещала потерпевшим отправить в различные города запасные части к автомобилям, с целью сокрытия преступных намерений отправляла им фиктивные договора купли-продажи с банковскими реквизитами, а после получения денежных средств, переставала отвечать на телефонные звонки", - отмечается в публикации.

Таким образом, осужденная, злоупотребляя доверием 32 граждан, похитила их средства свыше 4,8 млн тенге.

Приговором суда она осуждена к 3 годам лишения свободы. В пользу потерпевших взыскан причиненный материальный ущерб.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города Астаны рекомендует жителям и гостям столицы быть бдительными, убеждаться в достоверности предлагаемых услуг.

Напомним, недавно в Караганде полицейские предотвратили мошенничество в отношении 28-летнего глухонемого местного жителя, который чуть не стал жертвой аферистов при попытке оформить кредит на авто.

Ранее в сентябре житель Астаны попался на уловку мошенника и лишился денег - мужчине предложили помощь в переоформлении авто. Получив задаток, "помощник" перестал выходить на связь. Полицейские сообщили, что подозреваемый установлен.

Также мы писали, что аферисты прикрываются частными судебными исполнителями и "помогайками", чтобы украсть деньги у казахстанских автолюбителей. В чем заключаются их мошеннические схемы, читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168854-pochti-5-mln-tenge-zarabotala-astanchanka-na-prodazhe-nesushchestvuyushchih-avtozapchastey/

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