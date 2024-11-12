Жителя Хромтау задержали при получении 3 млн тенге (видео)
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В Актюбинской области задержали подозреваемого в вымогательстве 5 млн тенге за нераспространение сведений, компрометирующих потерпевшего, передает МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники УБОП ДП Актюбинской области, в ходе проведения оперативных мероприятий, при передаче денежных средств в сумме 3 млн тенге задержали жителя города Хромтау.
"Подозреваемый вымогал у местного жителя 5 млн тенге за нераспространение сведений, компрометирующих потерпевшего. У задержанного изъяли денежные средства и мобильный телефон", - рассказали в МВД.
По факту вымогательства проводится досудебное расследование.
Ранее стало известно, что в Астане руководителей общественного объединения по защите прав потребителей осудили за вымогательство у продавцов, среди товаров которых они находили "просрочку".
А в Атырау к лишению свободы приговорили местного блогера за вымогательство и кражу. Мужчина вину не признал и просил себя оправдать, но ему назначили более трех лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186414-zhitelya-hromtau-zaderzhali-pri-poluchenii-3-mln-tenge-video/