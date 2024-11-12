Жителя Хромтау задержали при получении 3 млн тенге (видео)

В Актюбинской области задержали подозреваемого в вымогательстве 5 млн тенге за нераспространение сведений, компрометирующих потерпевшего, передает МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники УБОП ДП Актюбинской области, в ходе проведения оперативных мероприятий, при передаче денежных средств в сумме 3 млн тенге задержали жителя города Хромтау.

"Подозреваемый вымогал у местного жителя 5 млн тенге за нераспространение сведений, компрометирующих потерпевшего. У задержанного изъяли денежные средства и мобильный телефон", - рассказали в МВД.

По факту вымогательства проводится досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в Астане руководителей общественного объединения по защите прав потребителей осудили за вымогательство у продавцов, среди товаров которых они находили "просрочку".

А в Атырау к лишению свободы приговорили местного блогера за вымогательство и кражу. Мужчина вину не признал и просил себя оправдать, но ему назначили более трех лет лишения свободы.