"Несколько ударов деревом": жителя ЗКО осудили за убийство отца

Жителя Западно-Казахстанской области признали виновным в убийстве собственного отца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда. Ему назначили 10 лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте суда ЗКО, было рассмотрено уголовное дело в отношении И. по факту убийства отца.

"И., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, дома ввязался в словесный конфликт со своим отцом, в ходе которого нанес несколько ударов деревом в область головы и плеч потерпевшего, от чего последний скончался на месте", - рассказали в суде.

Отмечается, что потерпевшая сторона просила суд назначить подсудимому мягкое наказание, а сам подсудимый вину признал полностью. Суд назначил И. наказание в виде 10 лет лишения свободы.

"Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Добавим, что в соответствии с ч. 1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в Атырауской области произошло убийство семейной пары. По словам правоохранителей, пенсионеров убил собственный сын, после чего он покончил с собой.

До этого появилась информация об убийстве жительницы Тараза. В преступлении заподозрили ее сына.