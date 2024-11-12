Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Несколько ударов деревом": жителя ЗКО осудили за убийство отца

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

Жителя Западно-Казахстанской области признали виновным в убийстве собственного отца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда. Ему назначили 10 лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте суда ЗКО, было рассмотрено уголовное дело в отношении И. по факту убийства отца.

"И., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, дома ввязался в словесный конфликт со своим отцом, в ходе которого нанес несколько ударов деревом в область головы и плеч потерпевшего, от чего последний скончался на месте", - рассказали в суде.

Отмечается, что потерпевшая сторона просила суд назначить подсудимому мягкое наказание, а сам подсудимый вину признал полностью. Суд назначил И. наказание в виде 10 лет лишения свободы.

"Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Добавим, что в соответствии с ч. 1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в Атырауской области произошло убийство семейной пары. По словам правоохранителей, пенсионеров убил собственный сын, после чего он покончил с собой.

До этого появилась информация об убийстве жительницы Тараза. В преступлении заподозрили ее сына.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186040-neskolko-udarov-derevom-zhitelya-zko-osudili-za-ubiystvo-otca/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie