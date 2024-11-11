Квартиру продали в Таразе за 9 млн тенге, а потом вернули владелице

В Таразе 2-комнатную квартиру продали за 9 млн тенге, а после решением суда вернули владелице, имеющей инвалидность, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, мошенничество с недвижимостью является актуальной и серьезной проблемой, затрагивающей множество людей, особенно уязвимых категорий граждан.

"Так, прокуратура города Тараз выявила факт незаконного присвоения недвижимости, принадлежащей 62-летней женщине с инвалидностью 1-й группы, страдающей от психических расстройств.

В июне 2023 года мошенник, воспользовавшись ее состоянием и беспомощностью, продал двухкомнатную квартиру в микрорайоне "Каратау", за 9 млн тенге", - отметили в надзорном органе.

По иску прокуратуры решением городского суда от 16 сентября 2024 года квартира была возвращена владелице.

Кроме того, прокуратурой города начато уголовное дело по ч.3 ст.190 УК. Подозреваемый взят под стражу.

"Также установлена его причастность к другому аналогичному мошенничеству", - уточнили в прокуратуре Жамбылской области.

Ранее жительница ВКО поверила в помощь с покупкой квартиры по доступной цене и оказалась обманута на полмиллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать подозреваемого.

А в Астане вынесли приговор мужчине, которого обвинили в мошенничестве. По данным суда, он обманом завладел 20 млн тенге. Эти деньги передала женщина, которая хотела купить квартиру в столице.