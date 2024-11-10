Взял кредит, чтобы дать взятку: в Актюбинской области осудили четырех сотрудников депо

Житель Актюбинской области взял кредит, чтобы дать взятку для получения работы, но в итоге лишился свободы, сообщает издание "Диапазон". По делу осуждены еще три человека.

По данным издания, реальные сроки получили кандидат, который хотел за взятку получить работу, руководитель местного депо, помощник машиниста и менеджер по кадрам в депо.

Сообщается, что 26-летний житель Эмбы не мог найти работу и обратился за помощью к своему другу, который работал помощником машиниста в Жемском эксплуатационном локомотивном депо (относится к филиалу "Батыс" ТОО "КТЖ Грузовые-перевозки").

"Тот о проблеме друга рассказал своему хорошему знакомому, менеджеру по кадрам в этом же депо. Тот порекомендовал передать взятку руководителю депо. Руководитель согласился на взятку и велел передать кандидату вопросы и ответы для собеседования.

Все закончилось тем, что кандидат сначала набрал нужный балл на тестировании, потом ответил на все вопросы на собеседовании. После этого ему оставалось передать взятку руководителю", - сообщает издание.

Также сообщается, что денег у молодого человека не было, и он попросил супругу взять в кредит 4 млн тенге, а от этой суммы 1,5 млн выделить на взятку. Их он наличными, по информации газеты, передал своему другу, который отвез деньги менеджеру по кадрам, а тот отдал их исполняющему обязанности начальника депо.

"Последний сказал, чтобы от этой суммы 300 тысяч кадровик оставил себе. В итоге все четверо оказались на скамье подсудимых. Безработного обвинили в даче взятки, его друга в пособничестве в преступлении, менеджера по кадрам - в подстрекательстве и самого руководителя депо - в получении взятки. Подсудимые вину в преступлении признали", - сообщается в материале.

- Полученные деньги я потратил на ремонт здания депо, так как выделенных денег не хватило, - заявил в суде начальник депо.

Обвиняемый в даче взятки признался, что его взяли на работу через два дня после того, как он передал 1,5 млн тенге руководству. Проработал он там всего полтора месяца, после чего его уволили.

Суд признал всех четверых виновными в преступлении и приговорил к реальным срокам. Руководителя депо приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Тот, кто дал ему взятку, проведет в местах лишения свободы 3 года, такой же срок получил и его друг за пособничество в преступлении. Менеджера по кадрам приговорили к полутора годам лишения свободы. Всем четверым также запретили пожизненно работать на госслужбе.

Напомним, недавно в Астане вынесли приговор экс-главе филиала КТЖ, который, согласно материалам суда, фиктивно устроил знакомого на должность инженера, хотя тот строил ему коттедж.

Ранее мы писали, что ревизорская комиссия КТЖ выявила факты трудоустройства "мертвых душ" в филиале АО "НК "КТЖ" - "Дирекция автоматизации и цифровизации".

А в начале октября в КТЖ заявили о многомиллионных хищениях в своей дочерней компании. Тогда нацперевозчик выявил хищения денежных средств в дочерней организации на более 56 млн тенге.

"Последний сказал, чтобы от этой суммы 300 тысяч кадровик оставил себе. В итоге все четверо оказались на скамье подсудимых. Безработного обвинили в даче взятки, его друга в пособничестве в преступлении, менеджера по кадрам - в подстрекательстве и самого руководителя депо - в получении взятки. Подсудимые вину в преступлении признали", - сообщается в материале.