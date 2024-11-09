Двойное убийство в Таразе: задержан подозреваемый

Задержан мужчина, подозреваемый в двойном убийстве в Таразе. Ранее тела двух женщин нашли в одной из квартир города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как уточнили в ведомстве, по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий в течение суток полицией задержан и водворен в изолятор временного содержания ранее не судимый 28-летний подозреваемый. Наряду с этим, владелец съемного жилья ранее привлечена к административной ответственности за допущение проживания физических лиц без регистрации", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.

В полицию жалоб от соседей на данную квартиру не поступало, добавили в ДП.

Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, что в Жамбылской области полицейские расследуют двойное убийство – в одной из квартир Тараза нашли убитыми двух женщин. Сообщалось, что убитым было 46 и 54 года, одна из них приехала в Тараз из Алматы.

Соседи рассказали, что женщины жили на съемной квартире около года, были приветливыми и нареканий никогда не вызывали.