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Двойное убийство в Таразе: задержан подозреваемый

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Задержанный мужчина
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Задержан мужчина, подозреваемый в двойном убийстве в Таразе. Ранее тела двух женщин нашли в одной из квартир города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как уточнили в ведомстве, по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий в течение суток полицией задержан и водворен в изолятор временного содержания ранее не судимый 28-летний подозреваемый. Наряду с этим, владелец съемного жилья ранее привлечена к административной ответственности за допущение проживания физических лиц без регистрации", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.

В полицию жалоб от соседей на данную квартиру не поступало, добавили в ДП.

Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, что в Жамбылской области полицейские расследуют двойное убийство – в одной из квартир Тараза нашли убитыми двух женщин. Сообщалось, что убитым было 46 и 54 года, одна из них приехала в Тараз из Алматы.

Соседи рассказали, что женщины жили на съемной квартире около года, были приветливыми и нареканий никогда не вызывали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185191-dvoynoe-ubiystvo-v-taraze-zaderzhan-podozrevaemyy/

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