Двух женщин нашли убитыми в съемной квартире квартире в Таразе

В Жамбылской области полицейские расследуют двойное убийство – в одной из квартир Тараза нашли убитыми двух женщин, передает сайт телеканала КТК.

Тела женщин были обнаружены в многоквартирном доме в одном из спальных районов Тараза.

По данным телеканала, убитым было 46 и 54 года, одна из них приехала в Тараз из Алматы.

Соседи рассказывают, что женщины жили на съемной квартире около года, были приветливыми и нареканий никогда не вызывали. Но кто и за что мог с ними так расправиться, остается неизвестным.

Сейчас место убийства опечатано, а полиция пытается найти преступника.

"По факту убийства начато досудебное расследование. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство департамента полиции Жамбылской области.

Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для установления и задержания подозреваемого. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит", – проинформировали в полиции.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Актюбинской области мужчину приговорили к 22 годам колонии за двойное убийство.

Добавим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.