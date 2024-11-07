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Пожарный автомобиль выявлял нарушителей на дорогах Павлодара (видео)

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Акция "Уступи дорогу" в Павлодаре
Акция "Уступи дорогу" в Павлодаре. Кадр из видео: polisia.kz

В Павлодаре провели акцию "Уступи дорогу", направленную на профилактику ДТП и выявление водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники батальона патрульной полиции УП Павлодара совместно со службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области МЧС РК провели акцию "Уступи дорогу".

Целью данной акции стала профилактика ДТП на служебных автотранспортных средствах, а также на выявление водителей, не уступающих дорогу специальным автотранспортным средствам с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом.

"К примеру, на пересечении улиц Камзина и Циолковского остановлена автомашина марки Volkswagen Passat, водитель которой не предоставил преимущество в движении служебному автотранспорту пожарной части, которая ехала с включенным специальным световым и звуковым сигналом. С водителем была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов", - рассказал исполняющий обязанности командира батальона патрульной полиции УП Павлодара Руслан Алиаскаров.

Также страж порядка добавил, что подобные акции нужно проводить как можно чаще. В МВД отметили, что такие меры помогают водителям понять важность соблюдения правил дорожного движения и проявления уважения к спецтранспорту.

Аналогичная акция проходила на территории города с 13 по 22 августа. Тогда водителя автомашины "ВАЗ" за непредоставление преимущества в движении служебному автотранспорту пожарной части, который ехал с включенным специальным световым и звуковым сигналом, наказали штрафом.

Отметим, что по ст.598 КоАП РК непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, а равно имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом влечет штраф в размере 7 МРП (25 844 тенге). 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184338-pozharnyy-avtomobil-vyyavlyal-narushiteley-na-dorogah-pavlodara-video/

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