Павлодарец не пропустил пожарную машину и был наказан

На улицах Павлодара сняли на видео проведение акции "Уступи дорогу", которая проходила на территории города с 13 по 22 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в акции участвовали сотрудники батальона патрульной полиции УП города совместно со Службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области МЧС РК.

Целью данной акции стала профилактика дорожно-транспортных происшествий на служебных автотранспортных средствах, а также выявление водителей, не уступающих дорогу специальным автотранспортным средствам с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом.

"К примеру, на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Амангельды водитель автомашины "ВАЗ" за непредоставление преимущества в движении служебному автотранспорту пожарной части, который ехал с включенным специальным световым и звуковым сигналом, привлечен к административной ответственности в виде штрафа", - рассказал исполняющий обязанности командира батальона патрульной полиции УП Павлодара Максим Кустанов.

Также он добавил, что подобные акции нужно проводить как можно чаще.

"Тогда водители поймут, что, уступая дорогу спецтранспорту, они не только соблюдают Правила дорожного движения, но и не остаются безучастными к чужой беде", - отметили в ведомстве.

Отметим, что по ст.598 КоАП РК непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, а равно имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом влечет штраф в размере 7 МРП (25 844 тенге).

Ранее в Павлодаре наказали водителей "ревущих" автомобилей. Очередной рейд по таким машинам сняли на видео сотрудники батальона патрульной полиции. Всем водителям авто с нестандартным выхлопом, помимо штрафа, выдавалось требование об устранении нарушения и изымались госномера.