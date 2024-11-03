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Эзотерика

Жителя ВКО осудили за убийство сожителя экс-супруги

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Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Dmytro Skrypnykov / Getty Images

Жителя Восточно-Казахстанской области осудили на девять лет за убийство сожителя бывшей супруги во время ссоры. Им были нанесены удары ножом, передает YK-news.kz.

Согласно материалам Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО, обвиняемый злоупотреблял наркотиками и дважды ранее был судим за участие в незаконном обороте наркотиков.

Мужчина до 2022 года был женат на женщине, в браке с которой родилось пятеро детей. На данный момент большинство из них - совершеннолетние и живут самостоятельно. После развода подсудимый уехал в Усть-Каменогорск, экс-супруга осталась в Глубоковском районе, там же она и познакомилась со другим мужчиной, с которым у нее начались отношения.

В сентябре прошлого года отцу позвонил один из сыновей. Он попросил папу забрать его из дома матери. После этого мужчина позвонил бывшей супруге и заявил ей, что придет забрать сына.

Приехав к ней домой, между ним и экс-женой началась ссора. Конфликт в итоге привел к тому, что подсудимый схватил нож со стола и зарезал сожителя женщины.

Как позднее показала судебно-медицинская экспертиза, он нанес жертве не менее восьми ударов ножом, два из которых попали в сердце и причинили смерть. В ходе следствия мужчина признал вину. По его словам, во время той ссоры все ее участники были пьяны.

Суд состоялся в январе. Подсудимому назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Кроме того, было вынесено постановление о принудительном лечении мужчины от наркомании.

Согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы на срок от восьми лет до пожизненного срока.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182322-zhitelya-vko-osudili-za-ubiystvo-sozhitelya-eks-suprugi/

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