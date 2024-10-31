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Осужденному на 11 лет казахстанцу отменили приговор, дело рассмотрят заново

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Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: Jantanee Phoolmas/Getty Images

Дело осужденного на 11 лет казахстанца вернули на новое рассмотрение из-за того, что один из понятых был экс-коллегой работавших по делу полицейских, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

В Telegram-канале Верховного суда сообщили о рассмотренном деле в отношении А. Нурпейсова. Ранее он был признан виновным в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в особо крупном размере в целях сбыта. Тогда ему назначили 11 лет лишения свободы.

"Выводы о доказанности вины Нурпейсова основаны на показаниях свидетелей З. и С., участвовавших в качестве понятых при личном обыске и обыске по месту жительства осужденного, признательных показаниях Нурпейсова, заключениях судебных экспертиз.

Из материалов дела видно, что понятой З. ранее работал полицейским, после осуждения за совершение преступления находился на пробационном контроле. А сотрудники полиции, принимавшие участие при проведении следственных действий, ранее являлись коллегами З.", - сказано в сообщении суда.

В Верховном суде сослались на нормативное постановление "О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам", согласно которому участие работников правоохранительных органов, их стажеров, студентов, проходящих практику в органах, а также лиц, которые ранее участвовали в качестве понятых по двум и более уголовным делам, служит основанием для признания протокола следственного действия недопустимым в качестве доказательства.

"Не дана оценка показаниям второго понятого, который показал, что когда он подошел, подозреваемого уже за руки держали, потом начали обыскивать. Установлены и другие нарушения закона. С учетом изложенного, судебная коллегия отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение", - сообщили в Верховном суде.

Добавим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества. 

А те же действия, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Недавно в МВД Казахстана сообщили об усилении мер по противодействию наркопреступности. В ведомстве отметили, что за последние три дня полицейские пресекли деятельность четырех нарколабораторий.

А полиция Алматы сообщила о ликвидации 18 нарколабораторий, многие из которых обнаружили в обычных частных жилых домах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181434-osuzhdennomu-na-11-let-kazahstancu-otmenili-prigovor-delo-rassmotryat-zanovo/

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