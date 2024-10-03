Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Девушка за рулем Мercedes вызвала подозрение у полиции в Актобе (видео)

Опубликовано:

Автомобиль остановили на дороге
Полицейский возле авто. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

В Актобе полицейским показалось подозрительным поведение девушки за рулем. Выяснилось, что она ездила без прав и подшофе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники патрульной полиции в микрорайоне Жанаконыс за нарушение ПДД остановили авто Мercedes-Benz C300.

"При проверке состояние 30-летней женщины, управлявшей данной автомашиной, вызвало подозрение. Проведенная экспертиза показала, что она находится в алкогольном опьянении", - пояснили в ДП Актюбинской области.

Также было установлено, что автоледи в сентябре этого года уже была лишена водительского удостоверения на 7 лет за управление транспортным средством в алкогольном опьянении.

По факту начато досудебное расследование. Девушка водворена в ИВС. Автомашина помещена на спецстоянку.

Отметим, что по ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169450-devushka-za-rulem-mercedes-vyzvala-podozrenie-u-policii-v-aktobe-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie