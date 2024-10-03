Девушка за рулем Мercedes вызвала подозрение у полиции в Актобе (видео)

В Актобе полицейским показалось подозрительным поведение девушки за рулем. Выяснилось, что она ездила без прав и подшофе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники патрульной полиции в микрорайоне Жанаконыс за нарушение ПДД остановили авто Мercedes-Benz C300.

"При проверке состояние 30-летней женщины, управлявшей данной автомашиной, вызвало подозрение. Проведенная экспертиза показала, что она находится в алкогольном опьянении", - пояснили в ДП Актюбинской области.

Также было установлено, что автоледи в сентябре этого года уже была лишена водительского удостоверения на 7 лет за управление транспортным средством в алкогольном опьянении.

По факту начато досудебное расследование. Девушка водворена в ИВС. Автомашина помещена на спецстоянку.

Отметим, что по ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.