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Шеф-повара из Астаны осудили на 10 лет лишения свободы, хоть он отрицал свою вину

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Повар на кухне
Шеф-повар. Иллюстративное фото: Wavebreakmedia Ltd / Getty Images

Повара из Астаны приговорили к 10 годам лишения свободы за распространение наркотических средств на территории Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, задержание полицейские провели в августе прошлого года.

По информации оперативников, 39-летний астанчанин, работающий шеф-поваром в одном из столичных кафе, занимался реализацией наркотического средства "гашиш".

"В рамках оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что фигурант сбыл двум своим подельникам гашиш общим весом более 55 кг, за что получил денежные средства", - отметили в ДП Акмолинской области.

Полицейские установили и других участников преступной цепочки. Все они приговорены к наказанию в виде лишения свободы.

"В суде подсудимый вину отрицал, однако его причастность к совершению наркопреступления была полностью доказана имеющимися доказательствами", - уточнили в ведомстве.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд посчитал наличие у него на иждивении четверых малолетних детей.

Решением суда подсудимый признан виновным в сбыте наркотических средств. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее в Астане полицейские с поличным задержали 24-летнего подозреваемого в распространении наркотиков путем закладок. По версии полиции, именно с этой целью он приехал в столицу.

А в Алматы на территории одного из садоводческих обществ задержали 18-летнего парня, который также подозревается в закладке наркотиков. В ходе личного досмотра были изъяты 25 свертков с наркотическими веществами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181155-shef-povara-iz-astany-osudili-na-10-let-lisheniya-svobody-hot-on-otrical-svoyu-vinu/

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