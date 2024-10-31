Шеф-повара из Астаны осудили на 10 лет лишения свободы, хоть он отрицал свою вину

Повара из Астаны приговорили к 10 годам лишения свободы за распространение наркотических средств на территории Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, задержание полицейские провели в августе прошлого года.

По информации оперативников, 39-летний астанчанин, работающий шеф-поваром в одном из столичных кафе, занимался реализацией наркотического средства "гашиш".

"В рамках оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что фигурант сбыл двум своим подельникам гашиш общим весом более 55 кг, за что получил денежные средства", - отметили в ДП Акмолинской области.

Полицейские установили и других участников преступной цепочки. Все они приговорены к наказанию в виде лишения свободы.

"В суде подсудимый вину отрицал, однако его причастность к совершению наркопреступления была полностью доказана имеющимися доказательствами", - уточнили в ведомстве.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд посчитал наличие у него на иждивении четверых малолетних детей.

Решением суда подсудимый признан виновным в сбыте наркотических средств. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее в Астане полицейские с поличным задержали 24-летнего подозреваемого в распространении наркотиков путем закладок. По версии полиции, именно с этой целью он приехал в столицу.

А в Алматы на территории одного из садоводческих обществ задержали 18-летнего парня, который также подозревается в закладке наркотиков. В ходе личного досмотра были изъяты 25 свертков с наркотическими веществами.