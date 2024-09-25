Казахстанец разбудил жену и отчитал за то, что она не встает рано и не помогает матери

В Кызылординской области перед судом предстал мужчина, обвиняемый в избиении жены. Наказания он избежал, так как примирился с супругой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о совершении бытового насилия рассмотрели в Шиелийском районном суде.

"Подсудимый подошел к жене, которая спала в спальне, разбудил ее, затеял с ней ссору по поводу: "Ты не просыпаешься рано, не помогаешь матери по хозяйству". Он причинил ей физическую боль, но не повлекшую причинение легкого вреда здоровью", - установил суд.

В суде мужчина полностью признал свои действия и просил прекратить дело в связи с примирением с супругой. Она также просила прекратить уголовное дело в связи примирением.

"Действия подсудимого являются уголовным проступком. Согласно ч.1 ст.68 УК лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред", - пояснили в суде.

Постановлением районного суда подсудимый был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей. Уголовное дело прекратили.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Ранее другого жителя Кызылординской области приговорили к штрафу за избиение жены. Он раскаялся в содеянном и признал свою вину.