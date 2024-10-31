Из Казахстана в США и Европу под видом витаминов поставляли сильнодействующие анаболики
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Через государственную границу Казахстана в США и страны Европы перемещали анаболики и стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
В Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу сообщили о раскрытом факте незаконного перемещения через государственную границу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере.
"Установлено, что группа лиц по предварительному сговору перемещала под видом витаминов через государственную границу Казахстана в США и страны Европы анаболики, стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств", - сказано в сообщении.
По данным АФМ, обнаружены и изъяты 206 тыс. ампул и таблеток, а также шприцы, станок для оклеивания, почтовые конверты, самоклеящиеся этикетки для сильнодействующих веществ.
Подозреваемые задержаны и находятся по домашним арестом, проводится досудебное расследование.
Напомним, недавно в АФМ рассказали, как из Казахстана незаконно вывозят ГСМ. С начала года незаконный оборот нефтепродуктов в Казахстане составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге.
До этого организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в Северо-Казахстанской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181017-iz-kazahstana-v-ssha-i-evropu-pod-vidom-vitaminov-postavlyali-silnodeystvuyushchie-anaboliki/