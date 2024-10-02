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Обыски по месту жительства, в автомашинах и офисах провели в трех регионах Казахстана

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Автомобили во дворе
Автомобили. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, игры в покер со ставками до 100 тыс. тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории.

Для участия в азартных играх сайт содержал ссылку на Telegram-канал с реквизитами пополнения баланса и Call-центром, где граждан вовлекали в игру 20 операторов.

Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета участников.

"За организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10% от оборота.

Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов только с начала года, составляет более 55 млн тенге, количество участников Telegram-канала превышает 4 тыс. пользователей", - рассказали в ведомстве.

В ходе обысков по месту жительства, в автомашинах, офисах подозреваемых в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетісу обнаружены десятки ноутбуков и компьютеров, сотовые телефоны, денежные средства, государственные номерные знаки.

Кроме того, обнаружены наркотические средства растительного происхождения со специфическим запахом, патроны к оружию и иные документы.

Telegram-канал заблокирован, проводится досудебное расследование. Иную информацию в порядке ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

По данным АФМ, в целом с начала года пресечена деятельность 19 подпольных и онлайн-казино, 1 букмекерской конторы, 11 онлайн-трансляций игр в соцсетях TikTok, Instagram, 12 залов игровых автоматов и 3 факта незаконной деятельности игровых терминалов.

Изъято почти 1 200 игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, а также денежные средства в сумме 262,7 млн тенге.

Отмечается, что деятельность АФМ в борьбе с незаконным игровым бизнесом сфокусирована на мерах превентивного характера. Так, только через информационную систему "Кибернадзор" заблокировано 5,8 тыс. сайтов и ссылок с противоправным контентом.

Наказание за организацию незаконного игорного бизнеса в Казахстане

Согласно ст.307 УК РК:

1. Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) с извлечением дохода в крупном размере; 

4) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) преступной группой; 

2) с извлечением дохода в особо крупном размере; 

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), лишением свободы на тот же срок либо штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы полученного дохода, с конфискацией имущества, пунктом 3), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168623-obyski-po-mestu-zhitelstva-v-avtomashinah-i-ofisah-proveli-v-treh-regionah-kazahstana/

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