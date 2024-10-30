Житель Астаны из-за жары оставил квартиру незапертой и был ограблен

Астанчанин остался без личных вещей и телефона после того, как лег спать, оставив дверь в квартиру незапертой из-за жары, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

По данным МВД, в полицию обратился житель столицы, который сообщил о ночном проникновении неизвестного лица в его квартиру.

Выяснилось, что потерпевший перед тем, как лечь спать, оставил входную дверь квартиры приоткрытой из-за жары. На утро он обнаружил пропажу личных вещей и мобильного телефона, общий ущерб составил 140 тысяч тенге.

"Сотрудники УП района “Сарыарка” в результате оперативно-розыскных мероприятий установили 22-летнего злоумышленника, который в позднее время проник в подъезд в поисках открытой квартиры. Найдя подходящую, он тихо зашел и забрал куртку, шапку, обувь и телефон потерпевшего, после чего использовал украденный телефон для расчетов в продуктовом магазине через мобильное банковское приложение", - сказано в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемого поместили в ИВС. По данным полиции, установлена его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Ранее сообщалось, что в Караганде полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов из грузовика и офиса.

Также в Караганде был задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже золотых изделий стоимостью 650 тысяч тенге из квартиры местной жительницы.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.