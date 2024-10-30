Казахстанец уверял, что защищал свою мать, но получил срок

Жителю Алматинской области вынесли приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, с которым поссорилась его мать, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.106 УК) рассмотрели в Енбекшиказахском райсуде Алматинской области.

В суде выяснилось, что в декабре 2023 года подсудимый, находясь у себя дома, проснулся от шума голосов и вышел в коридор. Там он увидел, что его мать спорит со своим знакомым.

Между подсудимым и мужчиной завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Драку удалось прекратить окружающим.

"После инцидента потерпевший вышел на улицу и направился домой, но подсудимый, догнав, ударил его по голове твердым тупым предметом, от чего тот упал. Затем подсудимый дважды ударил его кухонным ножом в спину, который заранее взял с собой из дома, и дважды его пнул", - установил суд.

Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелыми телесными повреждениями.

Прокурор просил назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы.

"Потерпевший указал, что не простил подсудимого, и просил лишить его свободы. Подсудимый не признал вину, просил не лишать его свободы, утверждая, что он действовал с целью защиты своей матери", - отметили в суде.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями судебной экспертизы и материалами дела.

Смягчающими обстоятельствами признали искреннее раскаяние подсудимого и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

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