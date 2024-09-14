Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец просто так избил знакомого черенком от лопаты

Опубликовано:

Мужчина с палкой
Мужчина. Иллюстративное фото: Vasilisa_k/Getty Images

В Восточно-Казахстанской области рассмотрели дело в отношении мужчины по обвинению в избиении знакомого черенком от лопаты, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

Как сообщается на официальной странице судов ВКО в Facebook, Катон-Карагайским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по ст.107 ч.2 п.5 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

"Судом установлено, что 6 мая 2024 года подсудимый беспричинно из хулиганских побуждений нанес несколько ударов неустановленным предметом, похожим на спортивный инвентарь (бейсбольная бита), по различным частям тела знакомого, причинив средней тяжести вред его здоровью", - поделились в суде.

Мужчина вину признал частично, утверждая, что у него не было бейсбольной биты, избивал черенком от лопаты.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества.

Приговором суда обвиняемый был осужден к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.

Приговор суда вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.107 ч.2 п.5 УК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Ранее в Восточно-Казахстанской области подросток избил своего несовершеннолетнего знакомого, а отвечать за это пришлось его отцу. Мужчину за невыполнение обязанностей по воспитанию детей оштрафовали на 51 688 тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161384-kazahstanec-prosto-tak-izbil-znakomogo-cherenkom-ot-lopaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie