Казахстанец просто так избил знакомого черенком от лопаты

В Восточно-Казахстанской области рассмотрели дело в отношении мужчины по обвинению в избиении знакомого черенком от лопаты, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

Как сообщается на официальной странице судов ВКО в Facebook, Катон-Карагайским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по ст.107 ч.2 п.5 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

"Судом установлено, что 6 мая 2024 года подсудимый беспричинно из хулиганских побуждений нанес несколько ударов неустановленным предметом, похожим на спортивный инвентарь (бейсбольная бита), по различным частям тела знакомого, причинив средней тяжести вред его здоровью", - поделились в суде.

Мужчина вину признал частично, утверждая, что у него не было бейсбольной биты, избивал черенком от лопаты.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества.

Приговором суда обвиняемый был осужден к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.

Приговор суда вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.107 ч.2 п.5 УК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Восточно-Казахстанской области подросток избил своего несовершеннолетнего знакомого, а отвечать за это пришлось его отцу. Мужчину за невыполнение обязанностей по воспитанию детей оштрафовали на 51 688 тенге.