Акт вандализма произошел на спортивной площадке в Темиртау (видео)
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На спортивной площадке около дома 21 на проспекте Момышулы в Темиртау произошел акт вандализма: повреждены корт и секционные ограждения, передает NUR.KZ со ссылкой на спортивный клуб "ТАУ".
Как сообщается на официальной странице организации в Instagram, на спортивной площадке около дома 21 на проспекте Момышулы зафиксирован случай вандализма. Корт, построенный из прочного материала и введенный в эксплуатацию в прошлом году, уже пострадал от действий недобросовестных граждан.
В некоторых местах секционные ограждения площадки погнуты, а в других - полностью отсутствуют.
"Мы призываем жителей бережно относиться к общественным объектам и не допускать актов вандализма, поскольку подобные действия преследуются по закону. Давайте вместе заботиться о наших спортивных площадках и делать город комфортнее и безопаснее для всех", - говорится в сообщении.
Ранее отреставрированный фонтан в Зимнем саду парка "Восток" в Темиртау был поврежден вандалами всего через месяц после открытия. Руководство парка призвало горожан бережно относиться к парковым сооружениям и предотвращать акты вандализма.
Добавим, что согласно ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180154-akt-vandalizma-proizoshel-na-sportivnoy-ploshchadke-v-temirtau-video/