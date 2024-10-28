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Молодые люди посмеялись над инвалидом в Актобе, о чем сильно пожалели

Опубликовано:

Драка мужчин
Драка. Иллюстративное фото: Hans Neleman/Getty Images

Инвалид по слуху в Актобе оказался на скамье подсудимых за хулиганство после конфликта с молодыми людьми, которые не поняли его жестов. Мужчина полностью признал свою вину, передает "Диапазон".

Инвалид по слуху отмечал свой день рождения, пил водку, а ближе к ночи гулял в районе театра кукол "Алакай".

Около сквера за театром он увидел двух девушек и пошел за ними. В пути он их потерял и обратился к молодым парням, чтобы узнать, не проходили ли мимо две девушки. Он объяснялся жестами, но его не поняли.

Через пять минут он вернулся к этим же парням и разбил о голову одного из них бутылку водки, после чего еще дважды ударил парней осколком стекла по руке.

В итоге мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в хулиганстве. Он полностью признал вину и рассказал, что общался с парнями на языке глухонемых, но те посмеялись над ним.

Из-за этого он вернулся с бутылкой водки и ударил парня, который над ним смеялся. Потерпевший объяснил, что они просто его не поняли, в суде он отметил, что не имеет к нему претензий и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд приговорил обвиняемого за хулиганство к 3 годам ограничения свободы. В течение этого срока ему запрещено посещать увеселительные заведения, после работы он должен быть дома. Если нарушит требования, то наказание ему заменят на реальный срок в колонии.

Ранее сообщалось, что на территории школы в Актобе избили и порезали старшеклассников, одному грозили отрезать ухо. Родители пострадавших утверждают, что это сделали студенты колледжа, которые толпой напали на школьников. Матери пострадавших потребовали у прокуратуры объективного расследования дела. В полиции говорят, что все для этого делают.

Помимо этого, в январе текущего года произошла групповая драка, в результате которой от ножевых ранений скончались двое 17-летних парней. Предварительно установлено, что поводом стал конфликт в социальной сети Instagram, после которого молодые люди договорились встретиться и выяснить отношения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179670-molodye-lyudi-posmeyalis-nad-invalidom-v-aktobe-o-chem-silno-pozhaleli/

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