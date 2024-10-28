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Карагандинец в течение одного часа приобрел и потерял 3,5 млн тенге

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Вор-домушник открывает окно
Вор вскрывает окно. Иллюстративное фото: mirsad sarajlic / Getty Images

В Караганде полицейские в течение часа задержали подозреваемого в краже золотых изделий и денег из частного дома. Общая сумма ущерба составила 3,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Ново-Майкудукского отдела полиции УП Караганды по подозрению в краже по "горячим следам" установили и задержали 33-летнего мужчину.

По версии следствия, задержанный в дневное время, воспользовавшись отсутствием хозяев, взломав пластиковое окно, проник в частный дом, откуда похитил золотые ювелирные изделия и денежные средства. Общая сумма ущерба составила 3,5 млн тенге.

Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Шахтинске полицейские задержали 22-летнего парня по подозрению в краже велосипеда с автостанции. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге. 37-летняя заявительница сообщила, что транспортным средством пользовался ее несовершеннолетний сын. Подозреваемый дал признательные показания.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179406-karagandinec-v-techenie-odnogo-chasa-priobrel-i-poteryal-3-5-mln-tenge/

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