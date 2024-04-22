Подозреваемого в осквернении Вечного огня задержали в Павлодаре

В Павлодаре полицейские задержали жителя города, подозреваемого в акте вандализма на обелиске Славы, произошедшего ночью с 10 на 11 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в повреждении звезды Вечного огня в сквере Славы в Павлодаре подозревается 39-летний горожанин.

"Установлено, что осквернение произошло в ночь с 10 на 11 апреля около четырех часов, мужчина был пьян. Полиция проводит досудебное расследование по факту вандализма. Проводятся необходимые следственные мероприятия", - сообщили в МВД.

Отметим, что по ст.294 УК РК вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, наказывается штрафом в размере от 50 МРП (184 600 тенге) до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.