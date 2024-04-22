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Подозреваемого в осквернении Вечного огня задержали в Павлодаре

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Обелиск Славы осквернили в Павлодаре
Вечный огонь в Павлодаре. Фото: polisia.kz

В Павлодаре полицейские задержали жителя города, подозреваемого в акте вандализма на обелиске Славы, произошедшего ночью с 10 на 11 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в повреждении звезды Вечного огня в сквере Славы в Павлодаре подозревается 39-летний горожанин.

"Установлено, что осквернение произошло в ночь с 10 на 11 апреля около четырех часов, мужчина был пьян. Полиция проводит досудебное расследование по факту вандализма. Проводятся необходимые следственные мероприятия", - сообщили в МВД.

Отметим, что по ст.294 УК РК вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, наказывается штрафом в размере от 50 МРП (184 600 тенге) до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089115-podozrevaemogo-v-oskvernenii-vechnogo-ognya-zaderzhali-v-pavlodare/

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