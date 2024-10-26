Тату-мастера задержали в России и доставили в Казахстан

Акмолинец на протяжении 8 лет скрывался на территории Российской Федерации. Мужчина работал в тату-салоне в Тюмени, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего за один день в рамках ОПМ "Розыск" установлено местонахождение 6 уголовных преступников, при этом трое из них находились в розыске в Российской Федерации и один - в Узбекистане.

К примеру, сотрудниками подразделения криминального розыска в Тюмени установлен гражданин Казахстана, который с 2016 года находился в межгосударственном розыске.

"По информации оперативников, 8 лет назад, освободившись по УДО из мест лишения свободы, акмолинец совершил новое преступление и, скрываясь от правосудия, пересек государственную границу с соседним государством. Обосновавшись в Тюмени, мужчина устроился мастером в один из местных тату-салонов", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и при помощи ведомственных баз данных полицейским удалось установить местонахождение мужчины, а затем при содействии российских коллег задержать его и экстрадировать на территорию Казахстана.

Также за первый день ОПМ стражи порядка установили местонахождение двух без вести пропавших мужчин и личность неопознанного тела, которое оставалось безвестным на протяжении 10 лет.

Напомним, ранее в Шымкенте задержали находящегося в международном розыске иностранного гражданина, который скрывался на протяжении 11 лет. По данным ДП города, 41-летний мужчина подозревается в нарушении таможенного законодательства и получении взятки в соседней стране.

Также полиция Казахстана по запросу Интерпола в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии. Мужчину объявили в международный розыск правоохранители Польши за участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду с целью уклонения от налоговых, таможенных платежей и сборов.