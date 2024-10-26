Чиновника из Актобе отправили за решетку из-за ремонта дорог

Экс-руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Малимбета Ибрашова осудили за злоупотребление должностными полномочиями, из-за чего при ремонте дороги государству нанесли ущерб в 70 млн тенге, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, эта дорожная история тянется с 2019 года. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог заключило договор с ТОО на ремонт дороги Кобда - Мартук на 649 млн тенге.

Услуги по аренде строительной техники и поставке стройматериалов предоставляло еще одно ТОО. В 2023 году учредитель этой компании и директор оказались на скамье подсудимых, их обвинили хищении 70 млн тенге при строительстве дороги.

Обвиняемые вину не признавали. Разбирательства длились долго, дело дошло до Верховного суда. В 2024 году коллегия по уголовным делам Актюбинского облсуда приговорила одного к 6 годам лишения свободы, другого - к 5 годам, а также обязала их возместить государству ущерб в 70 млн тенге.

После этого в злоупотреблении служебными полномочиями обвинили экс-руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Малимбета Ибрашова.

На днях его дело рассмотрели в уголовном суде в Актобе. Из обвинения следует, что он подписывал справки о стоимости выполненных работ на дороге Кобда - Мартук, при этом знал, что в отчетные документы включены фактически невыполненные объемы и виды работ.

54-летний Малимбет Ибрашов вину в преступлении не признал. Он рассказал в суде, что в смете указали расстояние от Актобе до объекта в 50 км, а фактически расстояние было 140 км, из-за этого неправильно определили транспортные расходы.

Ремонт на самом деле был капитальный, а не средний. Из-за заниженной сметы расходов пришлось сократить ремонт дороги на 4 км. Объект приняли в эксплуатацию, подрядчик выполнил работы в пределах выделенной суммы.

Суд не согласился с доводами Малимбета Ибрашова и признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он получил 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили пожизненно права занимать должности на госслужбе.

Напомним, в апреле 2021 года на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана назвал регионы с самыми плохими дорогами. В их числе оказалась Актюбинская область.

В этот же день в регионе сменился руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Малимбет Ибрашов подал в отставку. Новым главой ведомства стал экс-глава управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области Айбек Кайер.

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Малимбет Ибрашов возглавлял с июля 2019 года.