Приехали из Алматы и забрали 6 млн тенге: 18-летних парней задержали в Кокшетау

В Кокшетау задержаны два 18-летних парня из Алматы, которых подозревают в том, что они забрали у трех акмолинских пенсионеров более 6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сразу три жительницы Кокшетау стали жертвами телефонных мошенников.

22 и 23 октября на телефоны пенсионерок поступили звонки с одной и той же информацией. Неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что внучки попали в дорожно-транспортные происшествия.

Мошенники предложили решить вопрос с помощью денег и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения.

Деньги забрали два 18-летних курьера, приехавшие в Кокшетау из южной столицы.

"Дропперов полицейские задержали по горячим следам. По словам молодых людей, легкий заработок им предложили в Telegram. Понимая, что включает в себя работа курьера, парни согласились и по указанию кураторов прибыли в Кокшетау. За два дня они успели обойти три адреса и забрать деньги у испуганных пенсионерок", - рассказали в МВД.

Полученные наличные они перевели на указанные работодателем счета. В настоящее время по всем трем фактам ведется досудебное расследование.

Подозреваемые задержаны и дают показания. Проводятся необходимые следственные действия.

Полицейские предупреждают: не поддавайтесь на заманчивые предложения работодателей в мобильных приложениях и соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что за 7 месяцев 2024 года онлайн-мошенники в Казахстане нанесли ущерб на 7,1 млрд тенге, что больше, чем было за весь прошлый год. Вернуть удалось лишь 11% от этой суммы.

Также мы писали о том, что далеко не всех интернет-мошенников в Казахстане в итоге ловят. Все потому, что они нанимают дропперов - людей, которые помогают им оставаться безнаказанными.