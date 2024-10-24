Грузовик с дровами привлек внимание полиции в Павлодарской области

В Павлодарской области в ходе ОПМ "Браконьер" сотрудники полиции остановили грузовик с дровами без необходимых документов для перевозки леса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" на автодороге Атамекен - поселок Аксу вблизи села Карабай участковые инспекторы остановили автомашину марки "ГАЗ-53".

Водитель в кузове перевозил дрова в чурках.

"При проверке документов полицейскими был выявлен факт незаконной перевозки, в накладной не было отметки на право перевозки данного леса. Материал передан в территориальную лесническую инспекцию для дальнейших разбирательств", - пояснил первый заместитель начальника ОП Аксу Айдар Сламбеков.

Ранее в ходе ОПМ "Браконьер" жителя Экибастуза привлекли к административной ответственности за ловлю рыбы на озере без путевки на рыбалку. За это нарушение предусмотрен штраф.

В Павлодарской области полицейские занялись патрулированием охотничьих хозяйств и угодий на предмет выявления браконьерства, в том числе среди иностранцев, прибывших в регион для охоты.