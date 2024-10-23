Украденные электроинструменты вернули карагандинцу

В Караганде полиция задержала мужчину по подозрению в краже электроинструментов из гаража. Ущерб составил 172 тысячи тенге, возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции по подозрению в краже задержали 28-летнего мужчину.

По версии следствия, ночью неизвестный, взломав замок, проник в гараж, принадлежащий 55-летнему жителю Караганды. Здесь злоумышленник прибрал к рукам электроинструменты - перфоратор, болгарку и электрическую пилу. Сумма ущерба составила 172 тысячи тенге.

Задержанный дал признательные показания. Украденное имущество возвращено потерпевшей стороне.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в поселке Ахметауыл Нуринского района Карагандинской области произошел инцидент, в ходе которого неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, якобы угрожал оружием 60-летнему местному жителю. Сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 38-летний депутат районного маслихата.

Также полицейские Карагандинской области задержали женщину по подозрению в кражах мобильных телефонов на сумму около одного миллиона тенге. Подозреваемая дала признательные показания.