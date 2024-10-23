Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Украденные электроинструменты вернули карагандинцу

Опубликовано:

Вор вскрывает окно
Вор. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

В Караганде полиция задержала мужчину по подозрению в краже электроинструментов из гаража. Ущерб составил 172 тысячи тенге, возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции по подозрению в краже задержали 28-летнего мужчину.

По версии следствия, ночью неизвестный, взломав замок, проник в гараж, принадлежащий 55-летнему жителю Караганды. Здесь злоумышленник прибрал к рукам электроинструменты - перфоратор, болгарку и электрическую пилу. Сумма ущерба составила 172 тысячи тенге.

Задержанный дал признательные показания. Украденное имущество возвращено потерпевшей стороне.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в поселке Ахметауыл Нуринского района Карагандинской области произошел инцидент, в ходе которого неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, якобы угрожал оружием 60-летнему местному жителю. Сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 38-летний депутат районного маслихата.

Также полицейские Карагандинской области задержали женщину по подозрению в кражах мобильных телефонов на сумму около одного миллиона тенге. Подозреваемая дала признательные показания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177753-ukradennye-elektroinstrumenty-vernuli-karagandincu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie