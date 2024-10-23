Павлодарка купила плиту за 240 тыс. тенге и не смогла на ней готовить

Жительница Павлодарской области купила новую электроплиту. Но из-за заводского брака готовить на ней было трудно - новая техника перегревалась, передает Pavlodarnews.kz.

Как рассказали в Департаменте торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области, электроплиту женщина приобрела в одном из торговых домов областного центра в ноябре прошлого года за 239 990 тенге.

"Со слов павлодарки, готовка на новой плите заняла два часа, она сильно нагревалась, готовила очень долго, духовка тоже не грела до нужной температуры. Однако сервис-центр утверждал, что нагрев до таких температур допустим, плита исправно работает, а магазин в свою очередь отказывался делать возврат, отталкиваясь от акта сервисного центра", - рассказали в ведомстве.

Но специалисты напомнили, что в случае, если потребитель обнаружит недостатки в товаре и потребует его замены, то продавец (изготовитель) обязан заменить его незамедлительно, а при необходимости дополнительной проверки (экспертизы) качества товара продавцом (изготовителем) - в течение 30 календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

"Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый аналогичный товар, то есть на не бывший в употреблении. В связи с этим женщина обратилась с претензией с требованием обменять либо вернуть товар. Торговый дом ответил на претензию потребителя с нарушением сроков, установленных законодательством (свыше 10 календарных дней), а также отказал в обмене и возврате товара", - сообщили в ведомстве.

Сразу после этого павлодарка обратилась в департамент за защитой своих потребительских прав.

По результатам проверки субъект предпринимательства привлекли к административной ответственности за нарушение сроков предоставления ответа на претензию потребителя, оштрафовав на 25 МРП (92 300 тенге).

Кроме того, по рекомендациям департамента потребитель потребовала от продавца провести повторную диагностику товара. Экспертиза выявила заводской брак, и потребителю вернули деньги за покупку.

Ранее житель Павлодара купил в кредит кухонных гарнитур стоимостью более 1 млн тенге и остался недоволен качеством мебели, из-за чего потребовал вернуть деньги. Он обратился в суд с иском о расторжении договора и взыскании с ответчика денег.

А житель Петропавловска пытался вернуть купленный китайский автомобиль из-за неисправности, но ему удалось сделать это только в судебном порядке. Экспертиза подтвердила постоянную неисправность машины, а недостатки авто суд признал существенными.