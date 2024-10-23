Дополнительно устанавливали бензобаки: в КНБ рассказали о незаконном провозе ГСМ

В октябре Департаментом Пограничной службы по Жамбылской области на государственной границе пресечено 159 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков, переоборудованных газобаллонов и различных хозяйственных емкостей.

"С начала текущего года на данном участке предотвращено 1 205 случаев провоза ГСМ.

Материалы по указанным фактам переданы в компетентные органы для принятия соответствующих мер", - рассказали в КНБ.