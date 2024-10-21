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Присяжный по делу об убийстве сам оказался в суде в Актау

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Присяжные заседатели в суде
Присяжные в суде. Иллюстративное фото: Fuse / Getty Images

В Актау мужчину привлекли к ответственности за неявку в суд, где его выбрали в качестве присяжного заседателя по делу об особо тяжких преступлениях, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ст.655 КоАП рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Актау.

В СМУС по Мангистауской области проходило рассмотрение уголовного дело в отношении трех обвиняемых в особо тяжких преступлениях - похищении человека, разбое, убийстве с особой жестокостью (пп.1,3 ч.2 ст.125, пп.3,5,7 ч.2 ст.99, пп.1,5 ч.2 ст.192 УК РК).

Подсудимыми было заявлено ходатайство о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей. В 10 утра 3 октября 2024 года было отобрано 10 основных и 2 дополнительных кандидата в коллегию присяжных заседателей.

Главное судебное разбирательство было назначено на тот же день в 15.00. Стороны и члены коллегии присяжных заседателей были извещены о месте и времени рассмотрении дела.

"Однако по неизвестным суду причинам член коллегии присяжных заседателей не явился на судебное заседание, тем самым нарушил требования Закона "О присяжных заседателях", - пояснили в суде.

В связи с этим судебный пристав 4 октября составил протокол в отношении неявившегося по ст.655 КоАП РК. Материалы направили в суд.

"Вина доказана признательными показаниями, протоколом об административном правонарушении и другими доказательствами, собранными по делу", - уточнили в суде.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, признание мужчиной своей вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающие ответственность обстоятельства установлены не были.

Постановлением суда от 9 октября казахстанца признали виновным. Ему назначили административное наказание в виде предупреждения.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Добавим, что по ст.655 КоАП РК неявка гражданина без уважительной причины по вызову в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Почти любого казахстанца в возрасте от 25 лет могут призвать к участию в суде в качестве присяжного. Сама работа присяжного не является волонтерской, и каждый день суда будет оплачен. Присяжный в Казахстане получает половину от должностного оклада районного судьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176836-prisyazhnyy-po-delu-ob-ubiystve-sam-okazalsya-v-sude-v-aktau/

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