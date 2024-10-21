Подросток умер от остановки сердца после перепалки в пригороде Кызылорды
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В Кызылординской области несовершеннолетний умер после ссоры со сверстниками из-за двух ударов в грудную клетку, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.
"Учащиеся средней школы поселка Белколь (находится в подчинении городской администрации Кызылорды - прим. ред.) собрались в подъезде у одного из жилых домов, где подсудимый несовершеннолетний, вступив в перепалку с потерпевшим несовершеннолетним, нанес ему два удара в область грудной клетки", - установил суд.
В результате потерпевший скончался на месте происшествия.
Согласно заключению экспертизы установлено, что от удара потерпевшему была причинена физическая травма "рефлекторная остановка сердца от закрытой травмы грудной клетки, острая сердечно-сосудистая недостаточность".
"Несовершеннолетний подсудимый частично признал свою вину", - уточнили в суде.
Приговором суда подросток признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.106 УК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее подросток пострадал в результате конфликтной ситуации между несовершеннолетними в Павлодарской области. В настоящее время по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. С детьми и их законными представителями провели профилактическую беседу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176713-podrostok-umer-ot-ostanovki-serdca-posle-perepalki-v-prigorode-kyzylordy/