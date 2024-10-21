Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подросток умер от остановки сердца после перепалки в пригороде Кызылорды

Опубликовано:

Буллинг
Ссора подростков. Иллюстративное фото: Olga Rolenko / Getty Images

В Кызылординской области несовершеннолетний умер после ссоры со сверстниками из-за двух ударов в грудную клетку, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

"Учащиеся средней школы поселка Белколь (находится в подчинении городской администрации Кызылорды - прим. ред.) собрались в подъезде у одного из жилых домов, где подсудимый несовершеннолетний, вступив в перепалку с потерпевшим несовершеннолетним, нанес ему два удара в область грудной клетки", - установил суд.

В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

Согласно заключению экспертизы установлено, что от удара потерпевшему была причинена физическая травма "рефлекторная остановка сердца от закрытой травмы грудной клетки, острая сердечно-сосудистая недостаточность".

"Несовершеннолетний подсудимый частично признал свою вину", - уточнили в суде.

Приговором суда подросток признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.106 УК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее подросток пострадал в результате конфликтной ситуации между несовершеннолетними в Павлодарской области. В настоящее время по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. С детьми и их законными представителями провели профилактическую беседу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176713-podrostok-umer-ot-ostanovki-serdca-posle-perepalki-v-prigorode-kyzylordy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie