Подросток умер от остановки сердца после перепалки в пригороде Кызылорды

В Кызылординской области несовершеннолетний умер после ссоры со сверстниками из-за двух ударов в грудную клетку, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

"Учащиеся средней школы поселка Белколь (находится в подчинении городской администрации Кызылорды - прим. ред.) собрались в подъезде у одного из жилых домов, где подсудимый несовершеннолетний, вступив в перепалку с потерпевшим несовершеннолетним, нанес ему два удара в область грудной клетки", - установил суд.

В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

Согласно заключению экспертизы установлено, что от удара потерпевшему была причинена физическая травма "рефлекторная остановка сердца от закрытой травмы грудной клетки, острая сердечно-сосудистая недостаточность".

"Несовершеннолетний подсудимый частично признал свою вину", - уточнили в суде.

Приговором суда подросток признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.106 УК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее подросток пострадал в результате конфликтной ситуации между несовершеннолетними в Павлодарской области. В настоящее время по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. С детьми и их законными представителями провели профилактическую беседу.