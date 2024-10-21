Сообщение судоисполнителю обошлось актюбинцу в 50 тыс. тенге
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Алиментщик обматерил судоисполнителя и получил штраф. Помимо этого, за нецензурное слово его приговорили к 80 часам общественных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 города Актобе.
Дело об оскорблении рассмотрели в уголовном суде в Актобе. На скамье подсудимых оказался должник по алиментам, который задолжал своим детям 3 миллиона 350 тысяч тенге.
Из обвинения следует, что судоисполнитель принимал меры, чтобы тот сокращал свой долг по алиментам.
В какой-то момент, чтобы заставить должника платить, он решил через суд запретить ему водить автомобиль. Такого алиментщик не ожидал и отправил судоисполнителю гневное сообщение с нецензурной бранью, обозвав его матерным словом.
Это сообщение изучали эксперты и пришли к выводу, что оно порочит честь и достоинство того, к кому обращено.
А вот алиментщик не согласился с этим и говорил, что просто эмоционально высказался, потому что после развода с женой судоисполнитель его преследовал, накладывал аресты, а потом решил лишить его водительских прав.
Суд приговорил подсудимого за оскорбление к общественным работам и обязал выплатить судоисполнителю за моральные страдания 50 тысяч тенге.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что жителю Восточно-Казахстанской области из-за долга перед банком в размере 1,6 млн тенге приостановили действие водительских прав категорий В, С1 до полного погашения задолженности.
Помимо этого, в Шымкенте водитель с долгами почти в 77 млн тенге остался без автомобиля, который поместили на штрафную стоянку. Патрульные полицейские предупредили его о причитающихся платежах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176709-soobshchenie-sudoispolnitelyu-oboshlos-aktyubincu-v-50-tys-tenge/