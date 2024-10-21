Сообщение судоисполнителю обошлось актюбинцу в 50 тыс. тенге

Алиментщик обматерил судоисполнителя и получил штраф. Помимо этого, за нецензурное слово его приговорили к 80 часам общественных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 города Актобе.

Дело об оскорблении рассмотрели в уголовном суде в Актобе. На скамье подсудимых оказался должник по алиментам, который задолжал своим детям 3 миллиона 350 тысяч тенге.

Из обвинения следует, что судоисполнитель принимал меры, чтобы тот сокращал свой долг по алиментам.

В какой-то момент, чтобы заставить должника платить, он решил через суд запретить ему водить автомобиль. Такого алиментщик не ожидал и отправил судоисполнителю гневное сообщение с нецензурной бранью, обозвав его матерным словом.

Это сообщение изучали эксперты и пришли к выводу, что оно порочит честь и достоинство того, к кому обращено.

А вот алиментщик не согласился с этим и говорил, что просто эмоционально высказался, потому что после развода с женой судоисполнитель его преследовал, накладывал аресты, а потом решил лишить его водительских прав.

Суд приговорил подсудимого за оскорбление к общественным работам и обязал выплатить судоисполнителю за моральные страдания 50 тысяч тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что жителю Восточно-Казахстанской области из-за долга перед банком в размере 1,6 млн тенге приостановили действие водительских прав категорий В, С1 до полного погашения задолженности.

Помимо этого, в Шымкенте водитель с долгами почти в 77 млн тенге остался без автомобиля, который поместили на штрафную стоянку. Патрульные полицейские предупредили его о причитающихся платежах.