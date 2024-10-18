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"Заработали" 35 млн тенге на водительских правах: сотрудников ЦОНа осудили в ВКО

Опубликовано:

Женщина получает водительские права
Выдача водительских прав. Фото: gov.kz

В ВКО вынесли приговор руководителю отдела ЦОНа и двум сотрудникам за содействие гражданам в сдаче экзамена на водительские права и получение за это денег, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд №2 Усть-Каменогорска рассмотрел уголовное дело в отношении двух человек по ч.3 ст.247 УК (Получение незаконного вознаграждения) и одного - по той же статье, а также по ч.1 ст.218 УК (Легализация денег, полученных преступным путем).

По информации суда, руководитель специализированного отдела по обслуживанию населения Усть-Каменогорска филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Восточно-Казахстанской области" действовал при пособничестве двух сотрудников, которые вместе с ним оказались на скамье подсудимых.

"В период с февраля по октябрь 2023 года они получили от граждан незаконное вознаграждение за оказание содействия во время сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения на управление транспортными средствами в крупном размере (34 960 500 тенге)", - установил суд.

Подсудимые чистосердечно раскаялись и полностью признали вину в предъявленном обвинении.

Они заключили с государственным обвинителем процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Приговором суда руководителя отдела спецЦОНа признали виновным по ч.3 ст.28 - ч.3 ст.247 УК. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге) с лишением права занимать руководящие должности в государственных и некоммерческих организациях сроком на один год.

Одного из сотрудников ЦОНа посчитали виновным по ч.5 ст.28 - ч.3 ст.247 УК. Он получил наказание в виде штрафа такого же размера (1 725 000 тенге) с лишением права занимать руководящие должности в государственных и некоммерческих организациях сроком на один год.

Другой сотрудник был признан виновным по ч.5 ст.28 - ч.3 ст.247, ч.1 ст.218 УК. Подсудимому назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

Суд постановил конфисковать его имущество - квартиру, приобретенную на деньги, полученные преступным путем. Подсудимого также лишили права занимать руководящие должности в государственных и некоммерческих организациях сроком на один год.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в Жамбылской области неизвестное лицо проникло в базу ЦОНа и поставило отметку, что 35 человек сдали экзамены на водительские права. По данному факту начали досудебное расследование, а незаконно выданные водительские удостоверения аннулировали.

В спецЦОНах Казахстана внедряют новую процедуру для исключения нарушений. Теперь перед теоретическим экзаменом на водительские права гражданам нужно пройти двухфакторную аутентификацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176016-zarabotali-35-mln-tenge-na-voditelskih-pravah-glavu-cona-i-dvuh-sotrudnikov-osudili-v-vko/

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