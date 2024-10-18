Пообещавший "помочь присесть" прокурор из Костаная подал жалобу

В Костанае прокурор Баймендин, ранее пообещавший "помочь присесть" подсудимой, обжаловал вынесенное в отношении него постановление, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, гособвинитель Баймендин позволил себе сказать в адрес одной из подсудимых: "Я помогу вам туда присесть". Ранее он также допускал восклицание "очуметь" и диктовал конвою, что делать.

Такие действия прокурора судья Алтын Байжуманова посчитала недопустимыми и, удовлетворив ходатайство адвокатов по отводу Баймендина в нарушение Этического кодекса, вынесла в отношении него частное постановление за ненадлежащее поведение в ходе судебного разбирательства.

Это постановление, чтобы не оставлять след на своей репутации, Баймендин решил обжаловать. Заседание по этому вопросу состоялось в областном суде 17 октября.

На нем присутствовали восемь адвокатов подсудимых по "мясному" делу, а также прокурор, отстаивавший точку зрения Баймендина.

Последний настаивал на том, что частное постановление было вынесено незаконно без указаний конкретного пункта нарушения закона.

"Считаю, что Баймендин не нарушал этические нормы. При этом подсудимые выражались нецензурной бранью, когда им разрешили остаться после процесса", - указал прокурор Спанов.

Он же отметил, что словом "очуметь" прокурор всего лишь выражал непонимание происходящего.

Адвокаты подсудимых по делу единогласно согласились с решением судьи Байжумановой об отводе Баймендина и вынесении в отношении него частного постановления.

"Мы считаем его законным и обоснованным. Прокурор не может распоряжаться конвоем и решать, сколько времени подсудимые будут общаться с адвокатами. Ни одна должностная инструкция прокурора не предполагает подобных функций, и это вмешательство нарушает основные права на защиту, предусмотренные законом", - выступил адвокат Игорь Попов.

По поводу слова "очуметь" Попов высказался, что подобные выражения элементарно ставят под сомнение уважение к суду со стороны гособвинителя.

Адвокат Илья Лунев добавил: когда защитники стали возражать против требования увести подсудимых конвоем, прокуроры отвечали: "Мы всех контролируем".

"Судья разрешила подсудимым пообщаться с адвокатами и еще даже с кресла не встала, а прокуроры уже кричали конвою: "Уводите!" Но поручения суда нельзя нарушать! Если такие постановления отменять, завтра просто никто судей уважать не будет. Нужно в целом посмотреть все записи заседаний, как вел себя Баймендин, тогда слова будут излишни. Если бы себя так вел адвокат, суд бы отреагировал аналогично. И коллегия бы приняла меры вплоть до исключения из палаты", - напомнил Лунев.

Кроме того, по мнению адвоката, фраза "помогу вам присесть" является почти что угрозой, что тоже категорически недопустимо.

Апелляционная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда, выслушав доводы сторон, согласилась с тем, что частное определение в отношении Баймендина было вынесено обоснованно, поэтому оставила жалобу прокурора без удовлетворения.

Напомним, на процессе по громкому делу в отношении учредителя и директора ТОО "Beef Export Groub" прокурору объявили отвод. В постановлении суда отмечалось, что прокурор на процессе вел себя неэтично, заинтересованно и неприглядно, заявив подсудимым: "Я помогу вам туда присесть".

В июне этого года в Костанае началось главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении предполагаемой организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "Beef Export Groub".

В качестве подсудимых проходят 29 человек. Руководителю ТОО "Beef Export Groub" вменяют создание и руководство ОПГ.