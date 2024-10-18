Семеро казахстанцев с двойным гражданством задержаны на границе страны

14 и 16 октября 2024 года пограничной службой в пунктах пропуска на казахстанской границе задержаны семеро граждан, имеющих также гражданство другой страны, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте Комитета национальной безопасности РК, 14 и 16 октября 2024 года пограничной службой КНБ в пунктах пропуска на государственной границе задержаны семь граждан Республики Казахстан, имеющих гражданство другого государства.

Задержанные лица переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства.

Всего с начала года пограничниками выявлено 935 лиц, имеющих двойное гражданство, информирует пресс-служба КНБ РК.

Напомним, ранее в Павлодаре бывшую гражданку Казахстана наказали за двойное гражданство. Она не сообщила в госорганы о приобретении гражданства Российской Федерации.

В начале октября стало известно, что почти 50 человек с двойным гражданством выявили в Восточно-Казахстанской области. Девять из них выдворили за пределы Казахстана.

Отметим, что по части 2 статьи 496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.