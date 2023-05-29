Жертв финпирамиды Hit Beat Music ищет АФМ

Пирамида. Иллюстративное фото: ronstik/Getty Images

Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Hit beat music начато департаментом АФМ по городу Алматы, сообщили в официальном Telegram-канале агентства.

Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций.

"Установлено, что Hit Beat Music (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций. Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение", – говорится в сообщении ведомства.

В АФМ подчеркнули, что Hit Beat Music (HBM Group) не имеет регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала, также нет открытого банковского счета.

Как установили в ведомстве, взносы вкладчиков производятся в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров.

Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2,3 тыс. человек.

По информации АФМ, в настоящее время в отношении предполагаемого организатора Hit beat music санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.

️"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью Hit beat music, просим обратиться в call-центр АФМ", – говорится в сообщении.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство. Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022470-organizatora-hit-beat-music-zaderzhali-v-almaty/