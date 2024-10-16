Жителя Атырау до смерти избили у рынка: начался суд над обвиняемым

В Атырауском городском суде №2 началось открытое заседание по делу о смерти мужчины, погибшего в начале лета в результате избиения на рынке "Дина", сообщает "Ақ Жайық".

По информации издания, у 39-летнего обвиняемого пятеро несовершеннолетних детей, он является директором крестьянского хозяйства. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Обвиняемый Мухтар Ахмедов частично согласился с обвинением.

Прокурор заявил, что обвиняемый припарковал автомобиль перед оптовым складом рынка "Дина" в Атырау. Когда он грузил купленный товар в машину, пострадавший Амандык Сагингалиев искал место для парковки и нашел его около легкового автомобиля. Далее, по словам прокурора, мужчина по неосторожности задел дверь авто, после чего взял яйцо из кассеты, которую на тот момент держал в руках, и швырнул его в сторону машины пострадавшего. Тот вышел из машины и тут же получил первый удар.

"Не дав возможности объяснить обстоятельства произошедшего, понимая, что Сагингалиев не сможет ему противостоять физически, решил отомстить за случившееся и нанес тяжкий вред его здоровью. Ахмедов, не давая Сагингалиеву возможности обсудить обстоятельства происшествия, четыре раза подряд ударил его в голову и в челюсть, дважды снизу вверх в подбородок, затем изо всех сил дважды ударил с левой стороны в голову и лицо.

Затем он правой рукой схватил Сагингалиева, оттащил его в сторону автомобиля и ударил правым кулаком по голове и челюсти с левой стороны. В результате удара Сагингалиев упал на землю, а когда ему удалось встать, Ахмедов его вновь схватил за шею и дернул несколько раз. Сагингалиеву удалось удержаться на ногах, но Ахмедов опять ударил его справа по голове и челюсти кулаком. В результате этого сильного удара Сагингалиев потерял сознание и упал на землю. Затем Ахмедов пошел к своей машине", - говорится в обвинительном акте прокурора.

Всего было девять ударов, отмечает издание. Приехавшая по вызову карета скорой помощи госпитализировала все еще находящегося без сознания Сагингалиева в областную больницу. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, перелома черепа и кровоизлияния в мозг.

Следующее судебное заседание назначено на 30 октября. По данным издания, погибшему было 56 лет, у него было трое сыновей и дочь.

Напомним, 11 июня в Сети появилось видео с камеры наблюдения, установленной на одном из рынков в Атырау. На кадрах был запечатлен конфликт мужчин. Позднее один из них скончался в больнице от полученных травм.

После очевидцы озвучили подробности смертельного конфликта. По словам родственников погибшего, у него также было 5 внуков.

"Амандык ага был уважаемым человеком. Он даже мухи не обидит, такой был спокойный и добрый. Не верится, что он погиб от рук человека. Это невосполнимая утрата", - сказала тогда родственница погибшего Ляззат Тастаева.

В соответствии с ч. 3 ст.106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.