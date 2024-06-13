"Мухи не обидит": очевидцы озвучили подробности смертельного конфликта на рынке в Атырау

56-летний житель Атырау скончался от полученных в результате конфликта на рынке травм. Подозреваемого в преступлении задержали и поместили в ИВС, передает Almaty TV.

Как рассказали очевидцы, конфликт произошел из-за того, что потерпевший случайно задел своей машиной автомобиль другого посетителя рынка. У пожилого мужчины, погибшего от побоев, остались 4 детей и 5 внуков.

"Амандык ага был уважаемым человеком. Он даже мухи не обидит, такой был спокойный и добрый. Не верится, что он погиб от рук человека. Это невосполнимая утрата", - сказала родственница погибшего Ляззат Тастаева.

На место происшествия первой приехала дочь погибшего. Она помогала погрузить отца в "скорую". По словам женщины, даже в это время подозреваемый продолжал выкрикивать нецензурные оскорбления.

По факту произошедшего в полиции начали досудебное расследование.

"Заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Подозреваемый был водворен в ИВС. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил начальник ДП Атырауской области Нурхат Оразбаев.

Напомним, 11 июня в Сети появилось видео с камеры наблюдения, установленной на одном из рынков в Атырау. На кадрах был запечатлен конфликт мужчин. Позднее один из них скончался в больнице от полученных травм.

В соответствии с ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.