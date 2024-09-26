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Военнослужащий попросил его арестовать за стрельбу в Жамбылской области

Опубликовано:

Солдат собирает автомат
Военнослужащий с оружием. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Жамбылской области военнослужащий, который выстрелил из табельного оружия, попросил назначить ему в качестве наказания арест, а не штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по факту нарушения законодательства РК в области воинской службы в отношении военнослужащего, выстрелившего из табельного оружия (ч.6 ст.652 КоАП), рассмотрели в Кордайском районном суде.

"В мае 2024 года младший сержант, нарушив уставные правила и приказ командира части, при нахождении на суточном дежурстве (наряд) в КПП, вынул оружие из кобуры и произвел выстрел", - установил суд.

В суде правонарушитель полностью признал свою вину.

"Он просил назначить арест, поскольку из-за финансовых трудностей не сможет оплатить штраф", - пояснили в суде.

Суд посчитал смягчающими обстоятельствами признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Постановлением суда военнослужащий был признан виновным по ч.6 ст.652 КоАП. Ему назначили административный арест на пять суток. Постановление уже вступило в законную силу.

"Для отбывания наказания он направлен на гауптвахту отдела военной полиции Алматинского областного гарнизона", - сообщили в суде.

В соответствии с ч.6 ст.652 КоАП неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы, влечет штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге) или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Жамбылской области военнослужащего наказали за прогул. Мужчина объяснил свои действия тем, что уехал с друзьями в Россию и не успел вернуться. Ему назначили штраф в размере 184 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166426-voennosluzhashchiy-poprosil-ego-arestovat-za-strelbu-v-zhambylskoy-oblasti/

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