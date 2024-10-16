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Имущество подозреваемых почти на 3 млрд тенге арестовали в Туркестанской области

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Пачки денег лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Туркестанской области похищенные в сфере образования 1,5 млрд тенге вернули государству, а у подозреваемых арестовали имущество на 2,9 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, на сегодняшний день окончено семь досудебных расследований в отношении 123 сотрудников в сфере образования Туркестанской области.

Из них по пяти делам участники уголовного процесса знакомятся с материалами, а два уголовных дела в отношении сотрудников отделов образований Сауранского и Сузакского районов направлены в суд прокуратурой области.

"В ходе расследования у подозреваемых взыскано 1,5 млрд тенге в доход государства и арестовано имущество, добытое преступным путем, на сумму 2,9 млрд тенге", - рассказали в прокуратуре Туркестанской области.

Летом в Туркестанской области пресекли деятельность предполагаемой организованной преступной группы, занимавшейся коррупцией в сфере образования. Началось расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района.

Также свыше 40 сотрудников отдела образования Жетысайского района Туркестанской области проходят по делу о хищениях. Причиненный ущерб государству составил более 4 млрд тенге.

Антикоррупционная служба Казахстана заявила о системной коррупции в сфере образования. Наиболее масштабные случаи хищений выявили в области Жетісу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и городе Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174867-imushchestvo-podozrevaemyh-pochti-na-3-mlrd-tenge-arestovali-v-turkestanskoy-oblasti/

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