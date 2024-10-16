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Мужчину задержали на рынке в Караганде после поездки на поезде

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Украденные телефоны
Украденные телефоны. Фото: polisia.kz

На одном из рынков Караганды полиция задержала подозреваемого в серии краж личных вещей пассажиров поезда. При нем были найдены телефоны и сумка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, подозреваемый, следуя в качестве пассажира на поезде сообщением Кокшетау - Кызылорда, в пути из столицы в Караганду воспользовался моментом, когда пассажиры задремали, и успел совершить кражу сразу трех сотовых телефонов и сумки с личными вещами.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого на одном из рынков в Караганде, при нем были найдены похищенные телефоны и сумка.

В отношении мужчины проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для проверки его возможной причастности к другим кражам.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что в Караганде по подозрению в краже задержали 30-летнего мужчину. Он со двора частного дома похитил велосипед. 30-летний потерпевший оценил ущерб в 170 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174855-muzhchinu-zaderzhali-na-rynke-v-karagande-posle-poezdki-na-poezde/

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