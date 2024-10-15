МВД: Криминальные группировки задержаны в Шымкенте (видео)

В Шымкенте с начала 2024 года задержали предполагаемых участников более 10 криминальных группировок, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, МВД продолжает комплексную работу по пресечению противоправной деятельности криминальных группировок в регионах.

"8 октября управлением по борьбе с организованной преступностью в результате оперативных мероприятий проведено задержание молодежной группировки, которая оказывала криминальное покровительство увеселительным заведениям", - рассказали в МВД.

Как заявили в ведомстве, были получены сведения о причастности подозреваемых к вымогательству, хулиганству и незаконному хранению оружия.

"11 октября задержаны участники другой преступной группы, причастные к вымогательствам у предпринимателей Шымкента. За свое криминальное покровительство они вымогали до 3 млн тенге. В противном случае оказывали на них физическое и моральное давление", - сообщили в МВД.

Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставили 35 фигурантов, проведено более 100 обысков. Изъято оружие и боеприпасы.

"Необходимо отметить, что с начала года в ходе пресечения деятельности криминальных групп в Шымкенте изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе один автомат Калашникова, 15 обрезов, 11 пистолетов, два винчестера и более 1 тыс. боеприпасов. Работа по обеспечению принципа "закон и порядок" в регионах находится на особом контроле", - отметил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В сентябре межведомственная следственно-оперативная группа КНБ, МВД и Генпрокуратуры провела операцию по задержанию предполагаемых членов устойчивой организованной преступной группы. Задержания прошли в Астане, Алматы и Шымкенте, а также Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетісу.

Летом в Алматы и Шымкенте прошли задержания молодых людей, подозреваемых в "крышевании" увеселительных заведений и криминальных разборках с применением оружия за передел сферы влияния. В полицию доставили 14 человек.