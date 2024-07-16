"Разборки за передел сферы влияния": 14 человек задержали в Алматы и Шымкенте (видео)

В Алматы и Шымкенте прошли задержания молодых людей, подозреваемых в "крышевании" увеселительных заведений. В полицию доставили 14 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным новостного Telegram-канала ведомства, в ходе обысков у задержанных изъяты огнестрельное оружие и патроны.

"Участников группы оперативники УБОП ДП Шымкента задержали на территории городов Шымкент и Алматы. В отношении них задокументированы факты криминальных разборок с применением оружия за передел сферы влияния по "крышеванию" увеселительных заведений", - рассказали в МВД.

По данному факту начато расследование.

В феврале в МВД РК заявили, что с начала года в стране выявлено 15 фактов создания ОПГ, задержаны 30 предполагаемых участников группировок.

В частности, 7 февраля сотрудники МВД и КНБ провели в Алматы задержание преступной группы, в состав которой, по данным полиции, входили участники печально известной ОПГ "Айшуак-Жантугел". В результате правоохранители задержали 14 человек, изъяли 7 единиц огнестрельного и травматического оружия, 4 гранаты, более 200 боеприпасов, наркотические вещества и холодное оружие.

Как пояснили тогда в правоохранительных органах, члены группировки занимались вымогательством у предпринимателей, оказывая им свое криминальное "покровительство". В сфере их влияния находились районы ж/д вокзалов, а также рынки Алматы.

В 2022 году в Генпрокуратуре сообщали, что члены группировки "Айшуак-Жантугел" были активными участниками январских беспорядков. Тогда удалось задержать некоторых участников ОПГ.