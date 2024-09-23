Спецоперация КНБ в городах и регионах Казахстана: задержаны 50 человек (видео)

18 сентября 2024 года межведомственной следственно-оперативной группой КНБ, МВД и Генпрокуратуры проведена операция по задержанию предполагаемых членов устойчивой организованной преступной группы, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, Комитетом национальной безопасности продолжается работа по исполнению указания главы государства по принятию жестких мер в борьбе с криминалитетом и деструктивной деятельностью.

"18 сентября 2024 года межведомственной следственно-оперативной группой КНБ, МВД и ГП проведена операция по задержанию членов устойчивой организованной преступной группы в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетісу.

Всего задержано и доставлено в органы внутренних дел 50 человек. В отношении них проводятся следственные действия", - рассказали в КНБ.

По данным ведомства, их подозревают в организации канала хищения товаров и автомашин в особо крупном размере, а также финансировании оргпреступности.

"Пользуясь доверием, совершили хищения имущества у свыше 20 человек на сумму более чем на 2 млрд тенге.

Группировка имела четкую иерархию и распределение ролей. Состояла из представителей криминалитета и деструктивной религиозной среды, в том числе отбывающих наказание в исправительном учреждении", - поделились в КНБ.

В ходе обысков обнаружены банковские карты, крупные денежные средства, экстремистская литература, записи с перечислениями денег и иные предметы, представляющие интерес для следствия.

Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Ранее сообщалось, что сотрудниками КНБ была задержана предполагаемая организованная преступная группа, которая в период с 2022 по 2023 годы на территории Кызылординской области занималась культивированием голландской конопли. В ходе следствия уничтожены 3 посевных поля и изъято более 1,5 тонн наркотических средств. С санкции суда 22 подозреваемых были арестованы.

Также стало известно, что МВД совместно с КНБ пресекли деятельность 4 особо опасных ОПГ в Шымкенте, Карагандинской и Кызылординской областях.