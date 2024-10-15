Миллионы похитила бухгалтер из Алматинской области для лечения рака и избежала колонии

Алматинским областным судом рассмотрено ходатайство прокурора по делу осужденной по факту растраты вверенного имущества в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, суд первой инстанции установил, что с 2020 года по февраль 2024 года осужденная, занимая должность главного специалиста - бухгалтера ГУ "Отдел занятости и социальных программ Балхашского района", злоупотребляла служебными полномочиями.

Женщина перечисляла на свой личный счет и счета коллег суммы, превышающие утвержденные, и переводила денежные средства в виде вознаграждений, материальной помощи и компенсаций за командировочные расходы без соответствующих приказов.

После этого она просила коллег вернуть излишне начисленные деньги, утверждая, что они были переведены по ошибке, отправив их на ее личный счет.

Полученные таким образом средства осужденная использовала для лечения тяжелого заболевания. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 26,5 млн тенге.

Приговором Балхашского районного суда женщина была осуждена по п.2 ч.4 ст.189 УК к 7 годам ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Апелляционная инстанция рассмотрела дело по ходатайству прокурора, который просил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. Однако судебная коллегия учла смягчающие обстоятельства - искреннее раскаяние, инвалидность, онкологическое заболевание осужденной, полное возмещение ущерба и позицию потерпевшей стороны. В результате было решено оставить более мягкое наказание без изменений.

Постановлением судебной коллегии Алматинского областного суда ходатайство прокурора было оставлено без удовлетворения, а приговор районного суда - без изменения. Постановление вступило в законную силу.

Добавим, согласно ст.189 ч.4 п.2 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях их совершения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алматинской области по результатам анализа поступления денежных средств за оказанные государственные услуги выявила факты присвоения бюджетных средств в АО "Казпочта". Сумма ущерба составила более 80 млн тенге.